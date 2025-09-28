به گزارش خبرنگار ایلنا از آذربایجان شرقی، دستگاه‌های خدمات‌رسان آمادگی خود را در تأمین زیرساخت‌های پروژه های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند به ویژه در فاز ۵ اعلام کردند.

در نشست مشترکی با حضور بابک رضی‌منش، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی، محمدباقر آقایی، فرماندار شهرستان اسکو، حسین وطن‌خواه، دادستان شهرستان اسکو، فرهاد سعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، و جمعی از معاونان و مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان استان و شهرستان، تصمیمات مهمی در خصوص تأمین زیرساخت‌های عمرانی شهر جدید سهند اتخاذ شد.

در این نشست، پس از بررسی روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به‌ویژه در فاز ۵ شهر جدید سهند، دستگاه‌های خدمات‌رسان آمادگی خود را برای تأمین تأسیسات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، فاضلاب و سایر زیرساخت‌های مهم شهری اعلام نمودند.

همچنین با هدف تسریع در آماده‌سازی واحدهای مسکونی و جلوگیری از تأخیر در بهره‌برداری از پروژه‌ها و با پیگیری رضی‌منش مدیر کل دفتر فنی،امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری و تدبیر آقایی فرماندار شهرستان اسکو منعقد و تأکید شد که هماهنگی میان دستگاه‌ها با شرکت عمران شهر جدید سهند باید به‌صورت مستمر و عملیاتی دنبال شود.

در این جلسه، وطن‌خواهی، دادستان شهرستان اسکو نیز بر اجرای همزمان زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

