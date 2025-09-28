با اعلام آمادگی دستگاههای خدماترسان؛
ضرورت تأمین زیرساختهای پروژه های نهضت ملی مسکن شهر سهند
دستگاههای خدماترسان آمادگی خود را در تأمین زیرساختهای پروژه های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند به ویژه در فاز ۵ اعلام کردند.
در نشست مشترکی با حضور بابک رضیمنش، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی، محمدباقر آقایی، فرماندار شهرستان اسکو، حسین وطنخواه، دادستان شهرستان اسکو، فرهاد سعیدی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند، و جمعی از معاونان و مدیران دستگاههای خدماترسان استان و شهرستان، تصمیمات مهمی در خصوص تأمین زیرساختهای عمرانی شهر جدید سهند اتخاذ شد.
در این نشست، پس از بررسی روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، بهویژه در فاز ۵ شهر جدید سهند، دستگاههای خدماترسان آمادگی خود را برای تأمین تأسیسات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، فاضلاب و سایر زیرساختهای مهم شهری اعلام نمودند.
همچنین با هدف تسریع در آمادهسازی واحدهای مسکونی و جلوگیری از تأخیر در بهرهبرداری از پروژهها و با پیگیری رضیمنش مدیر کل دفتر فنی،امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری و تدبیر آقایی فرماندار شهرستان اسکو منعقد و تأکید شد که هماهنگی میان دستگاهها با شرکت عمران شهر جدید سهند باید بهصورت مستمر و عملیاتی دنبال شود.
در این جلسه، وطنخواهی، دادستان شهرستان اسکو نیز بر اجرای همزمان زیرساختهای نهضت ملی مسکن تأکید کرد.