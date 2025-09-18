به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد تقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز با حضور در دفتر تبریز سازمان منطقه آزاد ارس با هادی مقدم زاده دیدار کرد و دو طرف با بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی، فناورانه و اجرایی بر گسترش تعاملات دوجانبه در حوزه‌های علمی، پژوهشی، جذب دانشجوی خارجی، صنعت و گردشگری تأکید کردند.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس در این دیدار با اشاره به اهداف مناطق آزاد نسل هفتم گفت: استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه تبریز می‌تواند مسیر توسعه پایدار منطقه آزاد ارس را هموار سازد، به‌ویژه در حوزه جذب دانشجویان خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی آموزش عالی، این منطقه ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد.

مقدم زاده همچنین بر ضرورت پیوند صنعت و دانشگاه تأکید کرد و افزود: تعامل مؤثر مراکز علمی با صنایع منطقه نه تنها در افزایش بهره‌وری نقش‌آفرین خواهد بود، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی نیز می‌شود.

رئیس دانشگاه تبریز نیز در این نشست گفت: دانشگاه تبریز آمادگی دارد با اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی و فناورانه در کنار منطقه آزاد ارس قرار گیرد. همچنین توسعه فعالیت‌ها در حوزه ژئوپارک جهانی ارس و گردشگری علمی می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های این منطقه کمک کند.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تدوین برنامه‌های مشترک، تعریف پروژه‌های کاربردی و بهره‌گیری از توان علمی نخبگان برای تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه آزاد ارس توافق کردند.

