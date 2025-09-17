به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان آذربایجان شرقی ،این فروشگاه که سال گذشته نیز با اقدامی مشابه موجب آزادی یک زندانی شده بود، امسال در آستانه اول مهر و با نیت اینکه پدران آزادشده بتوانند همراه فرزندانشان روز نخست مدرسه را تجربه کنند، کمک ویژه‌ای را تقدیم ستاد دیه آذربایجان‌شرقی کرد.

مدیر این مجموعه اعلام کرد : علاوه بر آزادی زندانیان، به فرزندان آنان نیز پک‌های کامل لوازم‌التحریر اهدا خواهد شد تا با دلگرمی و امید بیشتری راهی کلاس‌های درس شوند.

وی گفت: چه زیباتر از آنکه همزمان با آغاز مهر، کودکان دست پدران آزادشده خود را بگیرند و در کنار آنان قدم به مدرسه بگذارند.

این اقدام خیرخواهانه، مهر را برای خانواده‌های زندانیان آزادشده به فصلی به‌یادماندنی و پر از امید تبدیل کرد.

