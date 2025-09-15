شباب الاهلی اولین حریف تراکتور در لیگ نخبگان

به گزارش خبرگزاری ایلنا از تبریز قرعه کشی لیگ نخبگان در منطقه غرب که انجام گرفت رودررو نشدن تیم تراکتور با باشگاه های عربستانی را بسیاری از کارشناسان فرصتی مناسب برای صعود تحلیل کرده اند؛ اما عملا در سال های اخیر تیم های اماراتی و قطری نیز به شدت در فوتبال آسیا سرمایه گذاری ویژه ای کرده اند.

در این نوشته قرار است که به معرفی تیم شباب الاهلی امارات حریف تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا نگاهی اجمالی داشته باشیم.

باشگاه فوتبال شباب الاهلی به عربی: نادی شباب الأهلی در شهر دبی قرار دارد. مالک این باشگاه حمدان بن محمد آل مکتوم، ولیعهد حکومت شهر دبی است.

الاهلی ثروتمندترین و پرهوادارترین باشگاه فوتبال در امارات است. این باشگاه به دلیل بازیکنان ایرانی که در این تیم بازی کرده‌اند، در میان ایرانیان مقیم دبی نیز هواداران بسیاری دارد.

این باشگاه در سال ۲۰۱۵ به مقام نایب قهرمانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رسید.

در سال ۲۰۱۷، دو باشگاه دبی و الشباب با الاهلی ادغام شدند و نام باشگاه به شباب الاهلی امارات تغییر یافت.

در این باشگاه بازیکنان شاخصی چون ریکاردو کواریشما از پرتغال، آسموا ژیان از سنگال، فابیو کاناوارو از ایتالیا،عمرعبدالرحمان از امارات، کریم الاحمدی از مراکش، عمر خربین از سوریه در سال های گذشته حضور داشته اند.

از ایران بازیکنانی نظیر جواد کاظمیان، احمدنوراللهی، مهدی قائدی، سعید عزت اللهی، سردار آزمون، مرصادسیفی و رضا غندی پور در این تیم پا به توپ شده اند.

ترکیب سردار آزمون و سعید عزت الهی در فصل گذشته باعث شد تا نهمین قهرمانی لیگ برتر امارات در فصل اخیر به قرمزهای دبی برسد.

شباب الاهلی یازده بار جام رییس دولت امارات را بالای سر برده که آخرین آن در فصل گذشته با بازیکنان مطرح خود بوده است.

تیم شباب الاهلی امارات موفق شده 7 بار قهرمان سوپر جام امارات را کسب کند و 5 بار نیز جام اتصالات امارات را بالای سر برده است.

در قاره آسیا این تیم درلیگ قهرمانان آسیا با شیوه برگزاری گذشته در سال 2015 توانست به فینال این مسابقات راه یابد اما پس از تساوی بدون گل در بازی رفت با باخت یک برصفر به گوانژو در فینال برگشت عنوان نائب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را کسب کرد.

شباب الاهلی در مسابقات جام قهرمانان باشگاه های خلیج فارس که عمدتا تیم های حوزه خلیج فارس برگزار می شود سه بار قهرمان شده است.

این تیم در مسابقه سوپر جام دوستی امارات و مراکش در سال 2016 نیز توانست عنوان قهرمانی را تصاحب کند.

سرمربی این تیم برعهده پائولو سوزای پرتغالی است که در فصل گذشته توانست عنوان قهرمانی لیگ برتر امارات را کسب کند.

شباب الاهلی عمدتا در بازی های خانگی با لباس قرمز خود به میدان می رود و در بازی های خارج از خانه با لباس دوم خود که سبز رنگ است بازی های خود را دنبال می کند.

تراکتور و شباب الاهلی امارات دوبار رو درروی همدیگر قرار گرفته اند که در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2015 تراکتور در بازی رفت توانست یک برصفر به پیروزی برسد و در بازی برگشت 3بر2 نتیجه را به حریف اماراتی واگذار کرد.

گل های تراکتور در دو بازی رو در رو را فرشاد احمد زاده، مهرداد بایرامی و سامان نریمان جهان به ثمر رسانده اند.

