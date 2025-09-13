رحیمی: جوانان آگاه و مسئولیتپذیر، سرمایه ماندگار آینده ایران
معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، تاکید کرد: جوانان آگاه و مسئولیتپذیر، سرمایه ماندگار آینده ایران هستند و باید در حفظ و رشد این پتانسیلهای ارزشمند میهن جدی باشیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، علیرضا رحیمی، در بیست و پنجمین دوره اردوهای آموزشی و تشکیلاتی طلایهداران فردا، در اردوگاه الغدیر، تأکید کرد که قدر زمان خود را در این مقطع سنی بدانند.
وی گفت: هر توانمندی که داریم، متعلق به دوران زیر ۱۸ سال است و باید در کنار تحصیل، به مطالعات غیردرسی نیز بپردازیم. پرورش تکبعدی الزاما به خوشبختی نمیانجامد و لازم است که ابعاد مختلف وجودی خود را توسعه دهیم.
رحیمی همچنین بر اهمیت خواندن تأکید کرد و افزود: مطالعه دیدگاههای مختلف بسیار ارزشمند است و موفقیتهای کنونی ما به خاطر تحصیلات جانبی است.
وی ادامه داد: همه ما باید رویای خود را برای زندگی شخصیمان ترسیم کنیم و از زندگی کنونی نیز لذت ببریم.
معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تجربههای دفاع میهنی ۱۲ روزه، گفت: وظیفه داریم همه جوانان ایران را با هر تفکر و دیدگاهی زیر چتر خود داشته باشیم. نسل جوان ما نشان داده است که با هوشمندی و زمانشناسی میتواند از کشور دفاع کند.
رحیمی به اهمیت فعالیتهای عامالمنفعه اشاره کرد و گفت: شبکه ایران یاران جوان فضایی را برای فعالیتهای داوطلبانه فراهم کرده است. وی ادامه داد: سن ثبت سازمانهای مردمنهاد جوانان به ۱۵ سال کاهش یافته و جوانان میتوانند در حوزههای مختلف مانند محیط زیست، آموزش، ازدواج و کارآفرینی فعالیت کنند.
معاون وزیر ورزش و جوانان، همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از جامعهشناسان بزرگ، امروز بزرگترین تهدید امنیتی کشور را ترجیح خیر فردی به خیر جمعی میدانند و ما باید به این باور برسیم که باید به خیر جمعی بیاندیشیم.
رحیمی در پایان تأکید کرد: جوانان ما باید در کارهای اجتماعی مشارکت داشته باشند و به خیر جمعی بیاندیشند. ما باید فضایی فراهم کنیم تا جوانان با احساس مسئولیت و دغدغههای خود به کشور کمک کنند.
خاطره کلیبری، مدیر کل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان، نیز در بیست و پنجمین دوره اردوهای آموزشی و تشکیلاتی طلایهداران فردا در اردوگاه الغدیر با اشاره به اهمیت شبکه ایران یاران جوان، گفت: این شبکه ملی و سراسری برای نوجوانان و جوانان به منظور ساماندهی فعالیتهای جوانان در دوران دفاع مقدس و به ویژه روز دوم جنگ تشکیل شد. وی افزود: هدف ما این است که جوانانی که در سراسر کشور برای دفاع از میهن فعالیت میکنند، تحت یک نام متشکل شوند و بتوانیم به طور مؤثر مدیریت کنیم.
کلیبری ادامه داد: در اداره کل مشارکتهای اجتماعی، ما وظیفه داریم، تشکلها را ساماندهی کنیم. در حال حاضر، بیش از ۵۰۰۰ سازمان مردمنهاد (سمن) با ۵ تا ۷ عضو فعال ثبت شدهاند که در زمینههای مختلف از جمله سلامت، اشتغال و فعالیتهای اجتماعی داوطلبانه به نفع مردم فعالیت میکنند.
وی همچنین به فعالیتهای شبکه ایران یاران جوان اشاره کرد و گفت: این شبکه با عنوان «جوان پلاس»، کمیتهبندیهای مختلفی انجام داده و در راستای توانمندسازی جوانان و آموزش کارهای عامالمنفعه فعالیت میکند. کلیبری ابراز کرد: افراد نیازمند میتوانند نیازهای خود را اعلام کنند و کسانی که آماده کمک هستند، از هر نوع خدماتی مانند آموزش، سلامت و امداد و نجات اعلام آمادگی میکنند. این شبکه افرادی را به هم متصل میکند و مدیریت منابع را انجام میدهد تا نیازهای افراد نیازمند جامعه را مرتفع کند.
وی در پایان تأکید کرد: جوانان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این سامانه به وبسایت «جوان پلاس» مراجعه کنند.
در پایان، علیرضا رحیمی، معاون جوانان وزیر ورزش و جوانان، خاطره کلیبری، مدیر کل مشارکتهای اجتماعی و فعالیتهای داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان، امیر تقی زاده، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و اسفندیار صادقی، مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از اردوگاه الغدیر بازدید و در جریان ظرفیت های این مجموعه قرار گرفتند.