چرا ورق برتری قهرمان سوپرجام بعداز هشت روز برگشت؟

به گزارش خبرنگار ایلنا در تبربز، با نگاه مقایسه ای به دوبازی گذشته تراکتور و استقلال در سوپر جام وهفته آغازین لیگ برتر چند نکته را میتوان استنتاج کرد:

1-تراکتور در بازی سوپر جام درصد مالکیت بازی را 58 بر48 از استقلال برده بود اما دقیقا این برتری با همان میزان در بازی لیگ به سود استقلال سنگینی می کرد.

2-تیم شاداب درگان اسکوچیچ در بازی سوپر جام توانست 15شوت روانه دروازه آبی پوشان تهران کند که 7 شوت آن به سمت چهارچوب رسیده بود در حالی که در بازی لیگ تراکتور فقط توانست 3 شوت به سمت دروازه استقلال بزند که هیچ کدام هم در چهارچوب نبودند.

3-یکی از نکته های شاداب بازی تراکتور در بازی سوپرجام به تعداد کرنرها مربوط می شد که تراکتور در آن بازی توانست 11 کرنر را درجریان مسابقه کسب کند که حملات پردامنه و پرس از جلو و پوشش های صحیح دفاعی تراکتور باعث شد تا استقلال بدون کرنر بماند اما تساوی سه برسه کرنرها در بازی لیگ نشان میداد که تراکتور در فاز تهاجمی و تدافعی دچار مشکل شده است.

4-تراکتور در بازی سوپرجام به دلیل حضور تماشاگران با ریسک بالاتری بازی کرد و با توجه به تاثیر بازیکنان ورودی تراکتور فقط سه تعویض در آن بازی انجام داد که حضور تیبور هلیلوویچ به جای مهدی ترابی وتومیسلاو اشترکالی جای دوماگوی دروژدک دقیقه 67 و مهدی شیری دقیقه 75 به جای اودیل خامروبکوف آهنگ بازی تراکتور را تغییرداد و منجر به ثمر رساندن دو گل با ارزش شد در حالی که در بازی لیگ علی رغم تعویض های بیشتر نظیر مهدی شیری جای اودیل خامروبکوف و دوماگوی دروژدک به جای مهدی ترابی و تیبور هلیلوویچ هر سه در دقیقه 69 و به بازی آمدن صادق محرمی جای محمد نادری دقیقه 83 واعمال جابه جایی های فردی در تاکتیک تیمی نیز نتوانست گره از بازی لیگ برای تراکتور در بیاورد.

5-یکی از نکته هایی که تحلیل استقلال را در بازی لیگ سخت تر کرد تغییرات تاکتیکی به نسبت بازی سوپر جام بود چرا که حضور سعید سحر خیزان در نقش مهاجم هدف فضا را برای حرکت بازیکنی مثل محمد حسین اسلامی فراهم کرد تا وی با فضایی باز تک گل بازی را به ثمر برساند. درحالی که در بازی سوپر جام حضور محمدرضا آزادی که نقش مهاجم سر زن را داشت، عملا با دفاع بلند تراکتوری ها پوشش داده شد و این نکته مزیت تراکتور را در دیدار سوپر جام به همراه داشت.

6- از اشتباهات استقلال در بازی سوپر جام ،تعویض پر ریسک محمد رضا آزادی به جای داکنز نازون بود که دقیقه 57 به بازی آمد و عملا به دلیل آمادگی کم و ناهماهنگی تیمی، فرصت را برای تغییرات مطلوب تاکتیکی تراکتور فراهم کرد و پس از گل دوم نیز تعویض های بی محابای ساپینتو نظیر امیرمحمد رزاقی نیا به جای سامان فلاح و سعید سحرخیزان جای علیرضا کوشکی در دقایق تلف شده دردی از این تیم دوا نکرد اما در بازی لیگ برتر استقلال با تعویض هایی مانند حسین گودرزی به جای سید ابوالفضل جلالی و محمدرضا آزادی جای سعید سحرخیزان دقیقه 68 که پس از گلزنی همراه بود توانست تعادل را در میانه میدان به نفع خود رقم بزند.

حضور امیرمحمد رزاقی نیا به جای مهران احمدی و صالح حردانی جای علیرضا کوشکی دقیقه 80نیز برای کنترل نبض حملات تراکتور انجام گرفت و دقیقه 88 با گسترش حملات تراکتور روی دروازه استقلال تصمیم کادر فنی آبی پوشان حضور اسماعیل قلی زاده به جای محمد حسین اسلامی بود تا بتوانند بیشتر توپ را در نقاط مختلف زمین به گردش دربیاورند.

از هر روی تراکتور که یکی از مهمترین فاکتورهایش یعنی هواداران پر شورش را کنار خود نمی دید، در زمین تقریبا اجباری شهید سلیمانی به دلیل نا آمادگی چمن یادگار امام از استقلال در شرایطی میزبانی کرد که انگار تیم مهمان یا بازی در زمین بی طرف برایش برگزار شده است و به همین دلیل سه امتیاز این بازی را به تیم حریف تحویل داد.

البته باید این نکته را هم اذعان کرد که تراکتور با هوش بالای دراگان اسکوچیچ برای هفته دوم مقابل مس رفسنجان با اعمال تغییرات موثر درصدد جبران این شکست خواهد بود چرا که به خوبی بازیکنان قرمز پوش تبریزی می دانند که بازی جلوی مس رفسنجان کامبک خورده مقابل خیبر با هدایت رسول خطیبی با سالها تجربه هدایت تراکتور، چهارم شهریور ماه نیز بازی ساده ای در دیار کریمان نخواهد بود.

