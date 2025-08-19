خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نگاهی به تاریخچه رویارویی‌های استقلال و تراکتور در تمام رقابت‌ها

نگاهی به تاریخچه رویارویی‌های استقلال و تراکتور در تمام رقابت‌ها
کد خبر : 1675485
لینک کوتاه کپی شد.

شصمتین دیدار دوتیم تراکتور واستقلال تهران هفته اول لیگ برتر را نیز برای هردوتیم به صورت رسمی آغازمی کند.

به گزارش ایلنا در آذربایجان‌شرقی دوتیم استقلال و تراکتور در طول تاریخ 59 بار به مصاف یکدیگر رفتند، که 27 بازی با پیروزی آبی‌پوشان پایتخت، 17 بازی با برتری سرخ‌پوشان دیار آذربایجان‌ و15 دیدار از رویارویی های دوتیم نیز با تساوی به پایان رسیده است. 

در مجموع این بازی‌ها 157 گل بین دوتیم ردوبدل شده که 93 گل سهم استقلال و 64 گل سهم تراکتوری‌ها بوده است. 

34 بازی از مجموع جدال های دوتیم در قالب رقابت‌های لیگ‌برتر برگزار شده است که 13 دیدار با پیروزی استقلال و 12 مسابقه با برتری تی‌تی‌ها به اتمام رسیده و 9 بازی نیز با نتیجه تساوی همراه بوده است. 

در جدال های لیگ‌برتری دوتیم 87 گل رد و بدل شده که سهم تی‌تی‌ها 39 و سهم استقلالی‌ها 48 گل بوده و بهترین برد تراکتور در این دیدارها با نتیجه چهار بر یک در دور چهاردهم لیگ‌برتر و بهترین برد استقلال با نتیجه هفت بر یک در دور سیم لیگ‌برتر رقم خورده است. 

آخرین بار دو تیم در ورزشگاه نقش جهان در سوپر جام ایران مقابل هم قرار گرفتند که تیم تراکتور توانست با پیروزی دوبریک مقابل استقلال قهرمان سوپر جام ایران لقب بگیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور