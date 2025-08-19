نگاهی به تاریخچه رویاروییهای استقلال و تراکتور در تمام رقابتها
شصمتین دیدار دوتیم تراکتور واستقلال تهران هفته اول لیگ برتر را نیز برای هردوتیم به صورت رسمی آغازمی کند.
به گزارش ایلنا در آذربایجانشرقی دوتیم استقلال و تراکتور در طول تاریخ 59 بار به مصاف یکدیگر رفتند، که 27 بازی با پیروزی آبیپوشان پایتخت، 17 بازی با برتری سرخپوشان دیار آذربایجان و15 دیدار از رویارویی های دوتیم نیز با تساوی به پایان رسیده است.
در مجموع این بازیها 157 گل بین دوتیم ردوبدل شده که 93 گل سهم استقلال و 64 گل سهم تراکتوریها بوده است.
34 بازی از مجموع جدال های دوتیم در قالب رقابتهای لیگبرتر برگزار شده است که 13 دیدار با پیروزی استقلال و 12 مسابقه با برتری تیتیها به اتمام رسیده و 9 بازی نیز با نتیجه تساوی همراه بوده است.
در جدال های لیگبرتری دوتیم 87 گل رد و بدل شده که سهم تیتیها 39 و سهم استقلالیها 48 گل بوده و بهترین برد تراکتور در این دیدارها با نتیجه چهار بر یک در دور چهاردهم لیگبرتر و بهترین برد استقلال با نتیجه هفت بر یک در دور سیم لیگبرتر رقم خورده است.
آخرین بار دو تیم در ورزشگاه نقش جهان در سوپر جام ایران مقابل هم قرار گرفتند که تیم تراکتور توانست با پیروزی دوبریک مقابل استقلال قهرمان سوپر جام ایران لقب بگیرد.